C' è la proiezione dell' esperto | Misure o 500 morti al giorno

Leggi su ilgiornale

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Federico Giuliani Dai primi giorni di ottobre i nuovi casi raddoppiano ogni settimana. Se il virus non dovesse rallentare il sistema sanitario italiano rischia di capitolare in tre settimane Se il virus dovesse continuare a correre con questa velocità nel giro di tre settimane l’Italia potrebbe ritrovarsi con 100mila nuovi casi e 500al. Non solo: il sistema sanitario nazionale collasserebbe sotto i colpia pandemia, così come il tracciamento dei positivi. A quel punto il disastro sarebbe certo e ci ritroveremo ad assistere alla replica di quanto visto lo scorso marzo.; questo, numeri alla mano, il nefasto scenario che rischia di travolgere il nostro Paese nel caso in cui non riuscissimo ad arginare in fretta la curva epidemiologica. A un passo dal baratro Come ha ...