Buongiorno dalla Borsa 21 ottobre 2020

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) (Tele) – Il listino USA mostra un timido guadagno in chiusura, con il Dow Jones che ha messo a segno un +0,4%; sulla stessa linea, il Nasdaq 100 fa un piccolo salto in avanti dello 0,37%, portandosi a 11.677,84 punti. Tokyo conclude in progresso dello 0,31%, archiviando la sessione a 23.639,5 punti. Shenzhen lievita dell’1,36% e archivia la seduta a 13.603,9 punti. Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee, che fanno un passo indietro. Pensosa Francoforte, con un calo frazionale dello 0,33%; giornata fiacca per Londra, che segna un calo dello 0,53%; tentenna Parigi, con un modesto ribasso dello 0,28%. In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il comparto sanitario con un calo di -0,92%. Pressione su Recordati, che tratta con una perdita dell’1,54%. Nel Regno Unito, il valore dei Prezzi al Consumo ...