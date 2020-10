"Bugiarda". Guenda accusa la mamma Maria Teresa Ruta? Bomba sul GF Vip: "Ha accettato di entrare a una sola condizione" (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Patrizia Rossetti è un fiume in piena. Difende in tutti i modi la sua amica Maria Teresa Ruta e sgancia una Bomba: "Penso che una madre si possa sentire in colpa, ma Guenda sta sbagliando. Conosco Maria Teresa: non è severa. Lascia gli spazi giusti ai figli. Ho trovato di poco gusto l'attacco di Guenda. Non l'ha mai abbandonata". Insomma per la Rossetti, che ha partecipato con la Ruta a Pechino Express, è inammissibile che Guenda possa attaccare sua madre dicendo cose "assurde" (testuali parole della Rossetti, ndr). "Maria Teresa ha accettato il Grande Fratello Vip solo a condizione di andarci con la ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Patrizia Rossetti è un fiume in piena. Difende in tutti i modi la sua amicae sgancia una: "Penso che una madre si possa sentire in colpa, masta sbagliando. Conosco: non è severa. Lascia gli spazi giusti ai figli. Ho trovato di poco gusto l'attacco di. Non l'ha mai abbandonata". Insomma per la Rossetti, che ha partecipato con laa Pechino Express, è inammissibile chepossa attaccare sua madre dicendo cose "assurde" (testuali parole della Rossetti, ndr). "hail Grande Fratello Vip solo adi andarci con la ...

marperlo1 : @spill_amaretto @fassevan @FeedMeTrash1 @MyDearAl @finedeigiochi32 in realtà che sia bugiarda Guenda lo ha detto ta… - lustforlifexxe : @spill_amaretto Allora di Guenda cosa mi dici? Non è bugiarda solo perché fa parte della “stanza blu”? LOL - mari99593973 : RT @lustforlifexxe: Avete attaccato Adua/Rosalinda per due settimane se non di più dandole della bugiarda patologica, ma allora Guenda cos’… - ndunii : RT @lustforlifexxe: Avete attaccato Adua/Rosalinda per due settimane se non di più dandole della bugiarda patologica, ma allora Guenda cos’… - martibored : RT @lustforlifexxe: Avete attaccato Adua/Rosalinda per due settimane se non di più dandole della bugiarda patologica, ma allora Guenda cos’… -

