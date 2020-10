Brusaferro “Pandemia non è fuori controllo, limitare vita sociale” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – La pandemia “non è sfuggita di mano”. Lo dice Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di Sanità e componente del Comitato tecnico scientifico (Cts), in un’intervista al Corriere della Sera.“Il sistema sta reagendo – aggiunge – anche se nelle aree più colpite i dipartimenti di prevenzione sono sotto stress. Per questo è necessario intervenire tempestivamente per modificare l’andamento dell’epidemia”. Secondo Brusaferro “è importante che ci sia allerta nazionale oltre a misure più restrittive e mirate in ambiti regionali e locali come ad esempio sta avvenendo in Lombardia e Campania dove il virus si sta diffondendo più velocemente».Per Brusaferro bisogna ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 21 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – La pandemia “non è sfuggita di mano”. Lo dice Silvio, presidente dell’Istituto superiore di Sanità e componente del Comitato tecnico scientifico (Cts), in un’intervista al Corriere della Sera.“Il sistema sta reagendo – aggiunge – anche se nelle aree più colpite i dipartimenti di prevenzione sono sotto stress. Per questo è necessario intervenire tempestivamente per modificare l’andamento dell’epidemia”. Secondo“è importante che ci sia allerta nazionale oltre a misure più restrittive e mirate in ambiti regionali e locali come ad esempio sta avvenendo in Lombardia e Campania dove il virus si sta diffondendo più velocemente».Perbisogna ...

Corriere : Brusaferro: «Si può ancora invertire la rotta. Evitiamo i contatti non necessari»» - sgennai : Brusaferro (Cts): «La pandemia non è sfuggita di mano, così si può invertire la rotta» - Italia_Notizie : Covid, Brusaferro (Cts):«La pandemia non ci è sfuggita di mano, si può invertire la rotta, evitiamo i contatti non… - princigallomich : Brusaferro “Pandemia non è fuori controllo, limitare vita sociale” - nestquotidiano : Brusaferro “Pandemia non è fuori controllo, limitare vita sociale” -

Ultime Notizie dalla rete : Brusaferro “Pandemia Coronavirus, Brusaferro: «Se l’epidemia è sotto controllo lo capiremo a inizio aprile» Corriere della Sera