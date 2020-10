Brugge-De Panne 2020: Yves Lampaert trionfa in solitaria in una gara caratterizzata dai ventagli (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il belga Yves Lampaert (Deceuninck-Quick Step) conquista in solitaria una durissima Brugge-De Panne 2020, caratterizzata dai ventagli. Per il sodalizio belga è doppietta dato che al secondo posto è giunto Tim Declercq. Sul gradino più basso del podio, invece, è arrivato un altro fiammingo: Tim Merlier (Alpecin-Fenix). Matteo Trentin (CCC), il quale ha chiuso sesto, è stato il migliore degli italiani al traguardo. La gara si è animata sin dalla prima ora, percorsa addirittura a 51 km/h di media. Davanti, dopo sessanta minuti, erano rimasti appena venticinque atleti con Deceuninck-Quick Step e Alpecin-Fenix particolarmente rappresentate, dato che i primi avevano cinque loro alfieri nel plotone di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il belga(Deceuninck-Quick Step) conquista inuna durissima-Dedai. Per il sodalizio belga è doppietta dato che al secondo posto è giunto Tim Declercq. Sul gradino più basso del podio, invece, è arrivato un altro fiammingo: Tim Merlier (Alpecin-Fenix). Matteo Trentin (CCC), il quale ha chiuso sesto, è stato il migliore degli italiani al traguardo. Lasi è animata sin dalla prima ora, percorsa addirittura a 51 km/h di media. Davanti, dopo sessanta minuti, erano rimasti appena venticinque atleti con Deceuninck-Quick Step e Alpecin-Fenix particolarmente rappresentate, dato che i primi avevano cinque loro alfieri nel plotone di ...

Il genio della Lampaert

