Brioche turche | talmente soffici e buone che creano dipendenza!

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) La ricetta di oggi è di quelle che ti fanno venire l’acquolina in bocca anche solo a leggerle. Si tratta di delizioseal burro. Morbidissime, fragranti, buonissime. E anche facili da preparare. Qui di seguito ti spighiamo passo per passo come prepararle. Gli ingredienti Gli ingredienti che ti servono sono i seguenti: 200 millilitri di latte tiepido; 100 millilitri di acqua tiepida; 60 millilitri di olio vegetale; due chiare d’uovo; un tuorlo; 10 grammi di lievito in polvere per dolci; due cucchiai di zucchero semolato; 570 grammi di farina per dolci; un pizzico di sale; 30 grammi di burro a temperatura ambiente; un tuorlo d’uovo per spennellare. Procedi così La prima mossa è versare il latte tiepido in una boule piuttosto capace; poi si aggiungono in successione: l’acqua, ...