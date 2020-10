Borussia Dortmund | Reus | «Non volevamo iniziare così la Champions»

Leggi su calcionews24

Marcoha commentato la sconfitta inLeague contro la Lazio: le parole del calciatore delMarco, in conferenza stampa, ha commentato la sconfitta delcontro la Lazio. «Eravamo addormentati per la maggior parte del primo tempo. Non posso spiegarlo. Nella ripresa ci siamo ritagliati due o tre buone occasioni, ma non siamo stati abbastanza ambiziosi o compatti. Non è così cheche fosse la nostra prima partita diLeague. Siamo mancati nei piccoli dettagli, nei passaggi, nel pressing. Non abbiamo fatto una bella partita e dobbiamo accettare le critiche».