Borse in rosso, a Wall Street vola Snap (+28%). Sterlina corre su fiducia in accordo Brexit (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Pesano le notizie sulla pandemia, con contagi in aumento e nuove restrizioni anche in Italia. Wall Street in leggero rialzo, ma restano le incertezze su un nuovo piano di stimolo all'economia. Petrolio resta in calo dopo scorte Usa. Spread in rialzo sopra 130 punti

