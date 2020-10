‘Boomerang’ | il romanzo d’esordio della Iena Filippo Roma

Leggi su dire

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) ROMA – L’amore ci espone sempre. Ci costringe a capire chi siamo e cosa vogliamo. Raccontare l’amore significa registrare i cambiamenti che avvengono in noi, il turbamento che provoca. A volte l’amore può diventare una maledizione a cui è impossibile resistere, come accade ad Antonio Dorigo, il protagonista di ‘Un amore’ di Dino Buzzati. È a quella sofferenza d’amore che lo storico inviato de ‘Le Iene’, Filippo Roma, si è ispirato per scrivere il suo romanzo d’esordio, ‘Boomerang’, uscito da pochi giorni per Salani.