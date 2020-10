Boom di casi in un paesino in provincia di Bari, il sindaco chiude tutto: scuole, parchi, circoli (Di mercoledì 21 ottobre 2020) BARI – Il sindaco di Toritto (Bari) Pasquale Regina ha firmato una ordinanza che chiude tutte le scuole – anche le paritarie, parchi, sale gioco, circoli culturali e distributori h24 dalle 6 del pomeriggio alle 5 del mattino. Leggi su dire (Di mercoledì 21 ottobre 2020) BARI – Il sindaco di Toritto (Bari) Pasquale Regina ha firmato una ordinanza che chiude tutte le scuole – anche le paritarie, parchi, sale gioco, circoli culturali e distributori h24 dalle 6 del pomeriggio alle 5 del mattino.

Agenzia_Ansa : L'era #Covid spegne il #sorriso, boom di problemi dentali #Dentisti SIdP, aumentano i casi di frattura, bruxismo, p… - TgLa7 : #Covid: boom casi in #Veneto, +1.422 in un giorno. Anche 14 vittime in più - fattoquotidiano : Lombardia, boom di casi: +1844. Preoccupano gli ospedali: “Al lavoro per mille nuovi letti”. Pregliasco: “Possibile… - mister_ricci : RT @TgLa7: #Covid: boom casi in #Veneto, +1.422 in un giorno. Anche 14 vittime in più - Lavocado182 : @Capezzone @mattino5 @strange_days_82 con 1000 morti al giorno come a marzo, pensa che l'economia abbia un boom? Ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Boom casi Covid Veneto, 1.422 contagi da ieri: +932 in 24 ore. Quattordici morti Il Messaggero Covid, nuovo boom di casi in Veneto: la situazione

Le ultime notizie provenienti dal Veneto riferiscono di un nuovo boom di casi Covid: la situazione aggiornata Si aggrava la situazione legata all’emergenza coronavirus in Veneto. Nelle ultime ...

Covid: boom casi in Veneto, +1.422 in un giorno

(ANSA) - VENEZIA, 21 OTT - Il Veneto registra un boom di casi Covid, +1.422 in un giorno, un dato doppio rispetto ai peggiori report quotidiani della prima ondata. Gli infetti totali passano dai ...

Le ultime notizie provenienti dal Veneto riferiscono di un nuovo boom di casi Covid: la situazione aggiornata Si aggrava la situazione legata all’emergenza coronavirus in Veneto. Nelle ultime ...(ANSA) - VENEZIA, 21 OTT - Il Veneto registra un boom di casi Covid, +1.422 in un giorno, un dato doppio rispetto ai peggiori report quotidiani della prima ondata. Gli infetti totali passano dai ...