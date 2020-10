Bonus 2500 euro per le start-up | ecco dove e chi può richiederli

Leggi su chenews

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Le aziende che si affacciano nel mondo del lavoro potranno godere di undiper dare vita alle loro idee imprenditoriali. Vediamoè possibile e quali sono i requisiti necessari per ottenerlo Fonte PixabayAvventurarsi nel mondo del lavoro mettendosi in proprio non è certamente un’attività semplice. In primis bisogna trovare un’idea vincente capace di poter generare profitto e attuarla nel giusto modo. Purtroppo però bisogna sempre fare i conti con il denaro, che in questi casi assume una valenza quasi prioritaria. Non sempre si dispone della forza economica necessarie, per questo molti si vedono costretti a riporre il proprio sogno nel cassetto, talvolta in maniera definitiva. Per chi abita a Roma e dintorni però lo scenario potrebbe ...