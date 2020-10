Bollettino Coronavirus del 21 Ottobre 2020 (Di mercoledì 21 ottobre 2020) In data 21 Ottobre l’incremento nazionale dei casi è +3,49% (ieri +2,56%) con 449.648 contagiati totali, 257.374 dimissioni/guarigioni (+2.369) e 36.832 deceduti (+127); 155.442 infezioni in corso (+12.703). Elaborati 177.848 tamponi (ieri 144.737); 15.199 positivi; rapporto positivi/tamponi 8,54% (ieri 7,51%). Ricoverati con sintomi +603 (9.057); terapie intensive +56 (926). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 4.126; Piemonte 1.799; Campania 1.760; Veneto 1.422; Lazio 1.219; Toscana 886; Emilia Romagna 671; Sicilia 562; Liguria 546; Umbria 350; Puglia 324; Abruzzo 252: Marche 226; Friuli 219. In Lombardia curva +3,16% (ieri +1,57%) con 36.416 tamponi (ieri 21.726) e 4.126 positivi; rapporto positivi/tamponi 11,33% (ieri 9,31%); 134.605 contagiati totali; ricoverati +253 (1.521); terapie intensive +11 (134); 20 decessi (17.123). Dedichiamo oggi ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 21 ottobre 2020) In data 21l’incremento nazionale dei casi è +3,49% (ieri +2,56%) con 449.648 contagiati totali, 257.374 dimissioni/guarigioni (+2.369) e 36.832 deceduti (+127); 155.442 infezioni in corso (+12.703). Elaborati 177.848 tamponi (ieri 144.737); 15.199 positivi; rapporto positivi/tamponi 8,54% (ieri 7,51%). Ricoverati con sintomi +603 (9.057); terapie intensive +56 (926). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 4.126; Piemonte 1.799; Campania 1.760; Veneto 1.422; Lazio 1.219; Toscana 886; Emilia Romagna 671; Sicilia 562; Liguria 546; Umbria 350; Puglia 324; Abruzzo 252: Marche 226; Friuli 219. In Lombardia curva +3,16% (ieri +1,57%) con 36.416 tamponi (ieri 21.726) e 4.126 positivi; rapporto positivi/tamponi 11,33% (ieri 9,31%); 134.605 contagiati totali; ricoverati +253 (1.521); terapie intensive +11 (134); 20 decessi (17.123). Dedichiamo oggi ...

