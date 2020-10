Bollettino coronavirus 21 ottobre 2020: oltre 4.000 nuovi positivi in Lombardia (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Secondo i dati forniti dalla Regione Lombardia, sono oltre 4.000 i nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, a fronte di 36mila tamponi eseguiti. Secondo questi dati, il rapporto tamponi/positivi sale a circa l’11%, rispetto al 9,3% di martedì. Il precedente picco della regione risaliva al 21 marzo con 3.251 positivi, ma allora si facevano molti tamponi in meno. Dei nuovi contagiati, 300 sono ricoverati in reparti Covid, mentre in terapia intensiva si contano 10 nuovi pazienti. Il presidente della Regione, Attilio Fontana, ha annunciato la riapertura degli ospedali temporanei. “Le strutture sanitarie temporanee allestite nei padiglioni della Fiera di Milano e di Bergamo riaprono nei prossimi giorni e garantiranno al sistema ... Leggi su blogo (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Secondo i dati forniti dalla Regione, sono4.000 icasi dinelle ultime 24 ore, a fronte di 36mila tamponi eseguiti. Secondo questi dati, il rapporto tamponi/sale a circa l’11%, rispetto al 9,3% di martedì. Il precedente picco della regione risaliva al 21 marzo con 3.251, ma allora si facevano molti tamponi in meno. Deicontagiati, 300 sono ricoverati in reparti Covid, mentre in terapia intensiva si contano 10pazienti. Il presidente della Regione, Attilio Fontana, ha annunciato la riapertura degli ospedali temporanei. “Le strutture sanitarie temporanee allestite nei padiglioni della Fiera di Milano e di Bergamo riaprono nei prossimi giorni e garantiranno al sistema ...

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino coronavirus Coronavirus oggi, bollettino Covid 21 ottobre. Focolai domestici, boom nelle Marche il Resto del Carlino Gestione e comunicazione dei casi covid a Lanuvio: PD chiede al Sindaco Galieti maggiore chiarezza

Nel pieno della seconda ondata dell'epidemia da Covid 19, è necessario che gli aggiornamenti sullo ... in merito ai contagi ed alla diffusione del virus sia giornaliero; il bollettino è l’unico ...

Bollettino Coronavirus Italia, i dati di oggi 21 ottobre. Cifre Covid e tabella contagi

Roma, 21 ottobre 2020 - Attesa per il nuovo bollettino sull'andamento del Coronavirus in Italia. Il ministero della Salute diffonderà i dati, come al solito, intorno alle 17 ma alcune regioni hanno ...

