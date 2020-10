Bollettino coronavirus 21 ottobre 2020: +15.199 positivi (+4.000 in Lombardia) (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Secondo il Bollettino del Ministero della Salute, sono 15.199 i nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia. I decessi aumentano di 127 per un totale di 36.832 dall’inizio della pandemia. La Lombardia è la regione che segna l’impennata maggiore con +4.125, seguono Piemonte (+1.799), Campania (+1.760) e Veneto (+1.422). I tamponi processati sono 177.848, il numero più alto dall’inizio dell’emergenza. Lombardia: riaprono due ospedali temporanei Secondo i dati forniti dalla Regione Lombardia, sono oltre 4.000 i nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, a fronte di 36mila tamponi eseguiti. Secondo questi dati, il rapporto tamponi/positivi sale a circa l’11%, rispetto al 9,3% di martedì. Il precedente picco ... Leggi su blogo (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Secondo ildel Ministero della Salute, sono 15.199 i nuovi casi dinelle ultime 24 ore in Italia. I decessi aumentano di 127 per un totale di 36.832 dall’inizio della pandemia. Laè la regione che segna l’impennata maggiore con +4.125, seguono Piemonte (+1.799), Campania (+1.760) e Veneto (+1.422). I tamponi processati sono 177.848, il numero più alto dall’inizio dell’emergenza.: riaprono due ospedali temporanei Secondo i dati forniti dalla Regione, sono oltre 4.000 i nuovi casi dinelle ultime 24 ore, a fronte di 36mila tamponi eseguiti. Secondo questi dati, il rapporto tamponi/sale a circa l’11%, rispetto al 9,3% di martedì. Il precedente picco ...

