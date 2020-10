BOE | Ramsdem | “Tempi non maturi per politica tassi negativi”

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) (Teleborsa) – La Bank of England non sta pensando di adottare unadid’interesse negativi. Lo ha chiarito il vice governatore Dave, aggiungendo che l’ipotesi di tagliare isotto zero rischia di danneggiare il mercato creditizio. Il banchiere ha sottolineato che la leva deinon è lo strumento “giusto” per stimolare l’economia in questa fase, ma ha anche lasciato la porta aperta a futuri tagli del costo del denaro.