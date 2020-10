Blitz ai Casamonica, da oggi parte lo sgombero e l’abbattimento delle ville confiscate (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Stamani all’alba è scattato il Blitz da parte delle forze dell’ordine contro i Casamonica, la famiglia mafiosa arrivata a Roma negli anni ’70. Si tratta del comprensorio situato tra la Romanina e Ciampino, una villa patronale con sette abitazioni abusive con giardino e piscina. Demolizione ville dei Casamonica Le abitazioni erano state già confiscate nel 2011 e solo oggi è iniziata la demolizione, partita appunto stamattina. L’operazione, seguita a lungo dalla prefettura di Roma con gli agenti di Roma Capitale, ha dato il via quindi allo sgombero e all’abbattimento dopo quelli avvenuti il 20 novembre del 2018 quando sono state sgomberate otto ville dei ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Stamani all’alba è scattato ildaforze dell’ordine contro i, la famiglia mafiosa arrivata a Roma negli anni ’70. Si tratta del comprensorio situato tra la Romanina e Ciampino, una villa patronale con sette abitazioni abusive con giardino e piscina. DemolizionedeiLe abitazioni erano state giànel 2011 e soloè iniziata la demolizione, partita appunto stamattina. L’operazione, seguita a lungo dalla prefettura di Roma con gli agenti di Roma Capitale, ha dato il via quindi alloe all’abbattimento dopo quelli avvenuti il 20 novembre del 2018 quando sono state sgomberate ottodei ...

