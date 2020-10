Best practice per la tutela del mare, Pecoraro Scanio “Polmone pianeta” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “E’ evidente che dobbiamo riuscire a ricordarci dell’importanza del mare sempre, è il grande polmone del pianeta, sappiamo che l’assorbimento di Co2 per produrre ossigeno avviene grazie al mare e alle foreste. Oggi l’idea è quella di discutere e fare conoscere alcune Best practice che le imprese fanno per cercare di rendere compatibili alcune attività economiche con la tutela delle biodiversità e coniugare la tutela del mare”. Lo ha detto Alfonso Pecoraro Scanio, presidente Fondazione UniVerde, intervenendo all’evento “Natura 2000 +20: le Best practice del mare. A 12 anni dal D.M. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 21 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “E’ evidente che dobbiamo riuscire a ricordarci dell’importanza delsempre, è il grande polmone del pianeta, sappiamo che l’assorbimento di Co2 per produrre ossigeno avviene grazie ale alle foreste. Oggi l’idea è quella di discutere e fare conoscere alcuneche le imprese fanno per cercare di rendere compatibili alcune attività economiche con ladelle biodiversità e coniugare ladel”. Lo ha detto Alfonso, presidente Fondazione UniVerde, intervenendo all’evento “Natura 2000 +20: ledel. A 12 anni dal D.M. ...

Oggi l'idea è quella di discutere e fare conoscere alcune best practice che le imprese fanno per cercare di rendere compatibili alcune attività economiche con la tutela delle biodiversità e coniugare ...

