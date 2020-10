Beneficenza ed esports: ecco i gamer italiani che sostengono Save The Children (Di mercoledì 21 ottobre 2020) ecco una pregevole iniziativa di alcuni esponenti di spicco dell’esports italiano che hanno deciso di scendere in campo per aiutare i bambini più bisognosi a fianco dell’organizzazione Save The Children. L’iniziativa è partita con il patrocinio della Fedeesports, associazione di categoria e della Lega Serie A. Moltissime le squadre e i professionisti che hanno deciso di aderirvi. Alcuni nomi noti sono Mattia Guarracino, Diego Campagnani, Daniele Tealdi, Monza, QLASH e Exeed. Di solito si scontrano su FIFA 21 ma per questa giusta causa hanno deciso di unirsi e combattere insieme. Save The Children ha deciso di diffondere la notizia attraverso un comunicato stampa in cui afferma appunto che i giocatori e la Lega Serie A ... Leggi su esports247 (Di mercoledì 21 ottobre 2020)una pregevole iniziativa di alcuni esponenti di spicco dell’italiano che hanno deciso di scendere in campo per aiutare i bambini più bisognosi a fianco dell’organizzazioneThe. L’iniziativa è partita con il patrocinio della Fede, associazione di categoria e della Lega Serie A. Moltissime le squadre e i professionisti che hanno deciso di aderirvi. Alcuni nomi noti sono Mattia Guarracino, Diego Campagnani, Daniele Tealdi, Monza, QLASH e Exeed. Di solito si scontrano su FIFA 21 ma per questa giusta causa hanno deciso di unirsi e combattere insieme.Theha deciso di diffondere la notizia attraverso un comunicato stampa in cui afferma appunto che i giocatori e la Lega Serie A ...

L'eSports italiano scende in campo per il bene dei bambini. Da Mattia Guarracino a Daniele Tealdi e Diego Campagnani, da Exeed a QLASH e Monza, i migliori team e player italiani hanno preso parte ...

