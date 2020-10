Bayern Monaco Atletico Madrid streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Champions League (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Bayern Monaco Atletico Madrid streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Champions League Questa sera, mercoledì 21 ottobre 2020, alle ore 21 Bayern Monaco (fresco campione d’europa) e Atletico Madrid scendono in campo all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, partita valida per la prima giornata della fase a gironi della Uefa Champions Legue 2020-2021. Alla sfida potranno assistere pochissimi tifosi data l’emergenza Covid 19. dove vedere Bayern Monaco Atletico Madrid in tv e live ... Leggi su tpi (Di mercoledì 21 ottobre 2020)live, tv e probabili formazioni delladellaQuesta sera, mercoledì 21 ottobre 2020, alle ore 21(fresco campione d’europa) escendono in campo all’Allianz Arena didi Baviera,valida per la prima giornata della fase a gironi della UefaLegue 2020-2021. Alla sfida potranno assistere pochissimi tifosi data l’emergenza Covid 19.in tv e live ...

