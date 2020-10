Bayern Monaco-Atletico Madrid, Simeone: “Loro aggressivi, noi poco cinici” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Un deluso Diego Simeone ha analizzato la disfatta del suo Atletico Madrid in casa del Bayern Monaco: “Il Bayern è stato molto aggressivo e ha sfruttato tutte le opportunità che gli sono capitate. Sono arrivati in area di rigore con troppa facilità e con tanti uomini. Non so se la sconfitta sia arrivata a causa dei nostri errori o per meriti loro, abbiamo provato fino alla fine a segnare nonostante il passivo pesante. Sono molto deluso dall’esito della gara ma dobbiamo ripartire dalle cose buone fatte stasera per affrontare al meglio le prossime sfide. Mi è piaciuto il fatto che la squadra abbia continuato a cercare la rete fino alla fine, nonostante un risultato più che negativo. Non siamo stati cinici nello sfruttare le occasioni che ... Leggi su sportface (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Un deluso Diegoha analizzato la disfatta del suoin casa del: “Ilè stato molto aggressivo e ha sfruttato tutte le opportunità che gli sono capitate. Sono arrivati in area di rigore con troppa facilità e con tanti uomini. Non so se la sconfitta sia arrivata a causa dei nostri errori o per meriti loro, abbiamo provato fino alla fine a segnare nonostante il passivo pesante. Sono molto deluso dall’esito della gara ma dobbiamo ripartire dalle cose buone fatte stasera per affrontare al meglio le prossime sfide. Mi è piaciuto il fatto che la squadra abbia continuato a cercare la rete fino alla fine, nonostante un risultato più che negativo. Non siamo stati cinici nello sfruttare le occasioni che ...

