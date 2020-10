Bayern Monaco-Atletico Madrid, Coman cala il poker con un gol spettacolare (VIDEO) (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Bayern Monaco schiacciasassi. I tedeschi, già in vantaggio 3-0 sull’Atletico Madrid nel match valevole per la prima giornata della fase a gironi di Champions League 2020/2021, calano il poker all’Allianz Arena grazie ad una vera magia di Kingsley Coman, già autore del primo gol dei bavaresi. Muller sventaglia dalla linea di centrocampo, il francese ha una prateria davanti a sé, infatti va via agli avversari ed entra in area di rigore dove sfoggia tutta la sua classe: prima salta un difensore con una finta, poi ne mette a sedere un altro ed infine fulmina il portiere avversario. Leggi su sportface (Di mercoledì 21 ottobre 2020)schiacciasassi. I tedeschi, già in vantaggio 3-0 sull’nel match valevole per la prima giornata della fase a gironi di Champions League 2020/2021,no ilall’Allianz Arena grazie ad una vera magia di Kingsley, già autore del primo gol dei bavaresi. Muller sventaglia dalla linea di centrocampo, il francese ha una prateria davanti a sé, infatti va via agli avversari ed entra in area di rigore dove sfoggia tutta la sua classe: prima salta un difensore con una finta, poi ne mette a sedere un altro ed infine fulmina il portiere avversario.

