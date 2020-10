Basta giocare al rinvio sul Mes (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il paradosso italiano sta arrivando alle sue estreme conseguenze. Il sistema ospedaliero rischia il collasso in molte regioni e invece di aver chiesto il Mes già alcuni mesi fa il presidente del Consiglio Conte, con sofisticati ragionamenti che evocano la parte peggiore della tradizione democristiana, e, in parte, il ministro Gualtieri giocano al rinvio.Per sua fortuna, però, l’opposizione non li mette con le spalle al muro perché, a parte Berlusconi e Brunetta, sia Salvini sia la Meloni sostengono anche essi questa linea demenziale. Il bello è che, a parte il mostro costituito dalla trojka, costoro respingono in Mes che nella nuova versione è senza condizioni.E invece invocano il Recovery Fund che è con condizioni (comunque a nostro avviso sacrosante vista la qualità di gran parte della nostra classe politica, sia ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il paradosso italiano sta arrivando alle sue estreme conseguenze. Il sistema ospedaliero rischia il collasso in molte regioni e invece di aver chiesto il Mes già alcuni mesi fa il presidente del Consiglio Conte, con sofisticati ragionamenti che evocano la parte peggiore della tradizione democristiana, e, in parte, il ministro Gualtieri giocano al.Per sua fortuna, però, l’opposizione non li mette con le spalle al muro perché, a parte Berlusconi e Brunetta, sia Salvini sia la Meloni sostengono anche essi questa linea demenziale. Il bello è che, a parte il mostro costituito dalla trojka, costoro respingono in Mes che nella nuova versione è senza condizioni.E invece invocano il Recovery Fund che è con condizioni (comunque a nostro avviso sacrosante vista la qualità di gran parte della nostra classe politica, sia ...

Velardi: «Bassolino è in cerca di riscatto, non si fermerà mai. Basta social, non è più moderno»

Dopo un’ora scarsa di chiacchierata, la sintesi, sfacciata, potrebbe essere: «Bassolino scenda dal 140 e salga sul bus della modernità». Claudio Velardi dell’ex sindaco è stato assessore, resta un ami ...

