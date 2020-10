Basket, EuroCup 2020-2021 di destini opposti per Virtus Bologna e Brescia. Vincono i bianconeri, perdono sull’ottovolante i lombardi (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Si conclude la quarta giornata di EuroCup 2020-2021 con una vittoria e una sconfitta in chiave italiana. Il successo è della Virtus Bologna, che dopo una partita lottata fino alla fine, e con la combinazione lunghi-Teodosic (39 punti in due per Hunter e Gamble, 14 con 12 assist per il serbo, MVP di serata) batte l’AS Monaco privo di Wesley Saunders e del lungodegente Khadeen Carrington, mentre la Germani Brescia, senza TJ Cline e Tyler Kalinoski, gioca un incontro sull’ottovolante a Malaga, ma deve cedere. Le V nere si trovano ora a 4 vittorie su 4 partite, la Germani invece ha un record di 1-3. Virtus SEGAFREDO Bologna-AS MONACO 94-85 (27-23, 41-41, 59-63) Nel primo quarto a partire meglio, dopo un breve 4-0 tutto di marca Gamble, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Si conclude la quarta giornata dicon una vittoria e una sconfitta in chiave italiana. Il successo è della, che dopo una partita lottata fino alla fine, e con la combinazione lunghi-Teodosic (39 punti in due per Hunter e Gamble, 14 con 12 assist per il serbo, MVP di serata) batte l’AS Monaco privo di Wesley Saunders e del lungodegente Khadeen Carrington, mentre la Germani, senza TJ Cline e Tyler Kalinoski, gioca un incontro sull’ottovolante a Malaga, ma deve cedere. Le V nere si trovano ora a 4 vittorie su 4 partite, la Germani invece ha un record di 1-3.SEGAFREDO-AS MONACO 94-85 (27-23, 41-41, 59-63) Nel primo quarto a partire meglio, dopo un breve 4-0 tutto di marca Gamble, ...

