Basket, Champions League: Sassari vince all'esordio con il Galatasaray

Inizia con un successo l'avventura della Dinamo Sassari nella Basketball Champions League, con i ragazzi di Pozzecco che in casa si impongono sul Galatasaray. Parte subito bene Sassari, che dopo un canestro degli ospiti mette la tripla di Spissu a dare il vantaggio che i sardi manterranno fino alla fine del match. Il Galatasaray è obbligato a inseguire e Bendzius a metà quarto dà il primo vantaggio consistente ai suoi con la tripla del +5. Provano a resistere i turchi, che risalgono fino al 10-8, ma qui Sassari accelera e un canestro dopo l'altro scava il solco che manda le squadre al primo stop con i padroni di casa avanti 20-12. Tre punti di Tillman a inizio secondo quarto danno il +11 alla squadra di Pozzecco.

