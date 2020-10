Bari, il San Nicola è pronto a riaccogliere i primi tifosi per il match con il Catania (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Bari - Torna il pubblico al San Nicola, secondo le disposizioni governative, per la gara del Bari contro il Catania in programma lunedì sera: saranno disponibili 1.000 posti nell'impianto di Via ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 21 ottobre 2020)- Torna il pubblico al San, secondo le disposizioni governative, per la gara delcontro ilin programma lunedì sera: saranno disponibili 1.000 posti nell'impianto di Via ...

avespartacus : RT @LaGazzettaWeb: Bari, il San Nicola è pronto a riaccogliere i primi tifosi per il match con il Catania - AnsaPuglia : Calcio: Bari, torna il pubblico al San Nicola con il Catania. In vendita solo 500 biglietti, riservati agli abbonat… - LaGazzettaWeb : Bari, il San Nicola è pronto a riaccogliere i primi tifosi per il match con il Catania - NewSicilia : I tagliandi saranno equamente divisi #Newsicilia - Borderline_24 : #Bari, lunedì riapre al pubblico lo stadio San Nicola: mille biglietti per il posticipo col Catania… -