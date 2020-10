Barbara D’Urso, il messaggio per Mara Venier sorprende tutti (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Questo articolo Barbara D’Urso, il messaggio per Mara Venier sorprende tutti . Barbara d’Urso ha sorpreso tutti citando Mara Venier alla fine della puntata di Pomeriggio Cinque di oggi, cos’è successo? Barbara d’Urso sorprende tutti con un messaggio per Mara Venier, verso la fine della puntata di Pomeriggio Cinque: come mai l’ha tirata in ballo? I rapporti tra le due conduttrici pare che non siano proprio idilliaci: … Leggi su youmovies (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Questo articoloD’Urso, ilperd’Urso ha sorpresocitandoalla fine della puntata di Pomeriggio Cinque di oggi, cos’è successo?d’Ursocon unper, verso la fine della puntata di Pomeriggio Cinque: come mai l’ha tirata in ballo? I rapporti tra le due conduttrici pare che non siano proprio idilliaci: …

trash_italiano : Yari Carrisi dichiarato colpevole e condannato dal tribunale per aver augurato la morte a Barbara d’Urso - infoitcultura : Barbara d’Urso fa gli auguri in diretta a Mara Venier – VIDEO - infoitcultura : Barbara d’Urso, gli auguri a Mara Venier in diretta a Pomeriggio 5: video - infoitcultura : Barbara d'Urso spiazza tutti: il messaggio per Mara Venier che seppellisce l'ascia di guerra - infoitcultura : Barbara D’Urso, durante la puntata, guarda il monitor, si rivolge direttamente a Mara Venier e le dice una cosa che… -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara D’Urso Zingaretti stasera in Rai da Fabio Fazio, insorge la Lega: «Elezioni in corso, offesa al servizio pubblico».... Corriere della Sera