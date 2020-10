Bagnasco (Forza Italia): «Berlusconi non riesce a crederci. Toti ci ha tirato una sberla» (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Intervista al coordinatore di Forza Italia per la Liguria: «In questo modo si pone fuori dal centrodestra a livello nazionale» Leggi su ilsecoloxix (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Intervista al coordinatore diper la Liguria: «In questo modo si pone fuori dal centrodestra a livello nazionale»

CarloBagnasco : @TgLa7 No presidente, così non è una cosa seria! Il #dpcm per quando riguarda i sindaci è assolutamente inapplicab… - franco_bagnasco : «Coronavirus: la #Lombardia vieta la vendita di alcolici dopo le 18». Per forza, se li sono bevuti tutti #Fontana e… - echenotizieoggi : RT @GiovanniToti: La nostra coalizione è unita e pronta a continuare a lavorare per la Liguria.Oggi con Edoardo Rixi e Francesco Bruzzone d… - Biancan12240730 : @franco_bagnasco @tpi @Gerry_Scotti @QuiMediaset_it Per forza non lo compra nessuno! - MassimoSantoma2 : RT @GiovanniToti: La nostra coalizione è unita e pronta a continuare a lavorare per la Liguria.Oggi con Edoardo Rixi e Francesco Bruzzone d… -