AZ Alkmaar, Slot: “Non vediamo l’ora di scendere in campo, Napoli favorito” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) AZ Alkmaar, le parole del tecnico Slot Alla vigilia del match contro il Napoli, il tecnico dell’ AZ Alkmaar ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza … L'articolo AZ Alkmaar, Slot: “Non vediamo l’ora di scendere in campo, Napoli favorito” proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 21 ottobre 2020) AZ, le parole del tecnicoAlla vigilia del match contro il, il tecnico dell’ AZha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza … L'articolo AZ: “Nonl’ora diinfavorito” proviene da ForzAzzurri.net.

sportli26181512 : Az Alkmaar, Slot: 'L'Uefa ci ha fatti partire. Napoli favorita del girone, ma la Real Sociedad...': Oggi c'è stato… - napolista : Slot: “Napoli favorito nel girone, noi vogliamo giocare” L’allenatore dell’AZ Alkmaar in conferenza stampa: “Non so… - ilnapolionline : Arne Slot (all. Az Alkmaar): 'Situazione positivi? Non vediamo l'ora di affrontare il Napoli' -… - apetrazzuolo : VIDEO CONFERENCE - AZ Alkmaar, Slot: 'Napoli favorito del girone di Europa League' e Koopmeiners: 'Osimhen e Merten… - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale LIVE – Napoli-Az Alkmaar, segui la conferenza stampa di Slo… -