Az Alkmaar arrivato a Napoli: niente stop imposto dall’ASL e rinvio per una sola eventualità (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Arrivano novità interessanti da Napoli, dove è appena sbarcato l’Az Alkmaar, prossimo avversario dei partenopei in Europa League. La partita dovrebbe disputarsi regolarmente, nonostante il fatto che la compagine olandese sia in difficoltà con ben nove giocatori positivi. In un primo momento, si pensava che il match potesse essere rinviato con una decisione presa dall’ASL. Addirittura qualcuno aveva ipotizzato che gli ospiti non sarebbero nemmeno partiti per l’Italia, alla luce di quanto avvenuto poco meno di tre settimane fa alla vigilia della partita tra Juventus e Napoli di Serie A. Az Alkmaar già sbarcato a Napoli senza opposizione dell’ASL Come riporta La Gazzetta dello Sport, tuttavia, l’incontro dovrebbe disputarsi regolarmente. La fonte ... Leggi su bufale (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Arrivano novità interessanti da, dove è appena sbarcato l’Az, prossimo avversario dei partenopei in Europa League. La partita dovrebbe disputarsi regolarmente, nonostante il fatto che la compagine olandese sia in difficoltà con ben nove giocatori positivi. In un primo momento, si pensava che il match potesse essere rinviato con una decisione presa dall’ASL. Addirittura qualcuno aveva ipotizzato che gli ospiti non sarebbero nemmeno partiti per l’Italia, alla luce di quanto avvenuto poco meno di tre settimane fa alla vigilia della partita tra Juventus edi Serie A. Azgià sbarcato asenza opposizione dell’ASL Come riporta La Gazzetta dello Sport, tuttavia, l’incontro dovrebbe disputarsi regolarmente. La fonte ...

clikservernet : Az Alkmaar arrivato a Napoli: niente stop imposto dall’ASL e rinvio per una sola eventualità - Noovyis : (Az Alkmaar arrivato a Napoli: niente stop imposto dall’ASL e rinvio per una sola eventualità) Playhitmusic - - NCN_it : #FOTO & #VIDEO – L'#AZALKMAAR È ARRIVATO A #NAPOLI: LE IMMAGINI DA #CAPODICHINO #NapoliAZ #NapoliAZAlkmaar #UEL… - Eurosport_IT : Piena emergenza in casa AZ ma il match per ora si gioca ???? #UEL | #NapoliAZ | #Covid_19 - Salvato95551627 : RT @cmdotcom: Europa League, l'AZ Alkmaar è arrivato a Napoli VIDEO -

Ultime Notizie dalla rete : Alkmaar arrivato HTTP/1.1 New Session Failed