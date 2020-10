Away: l'addio di Hilary Swank alla serie tv cancellata da Netflix (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Attraverso un post sui social, Hilary Swank ha salutato Away, la serie tv che l'ha vista protagonista e che questa settimana è stata cancellata da Netflix. Hilary Swank ha detto addio ad Away, la serie tv nella quale ha interpretato l'astronauta Emma Green, cancellata da Netflix dopo una sola stagione. "L'amore e la speranza rimarranno sempre la mia 'stella polare'" si legge nel post condiviso sui social dall'attrice americana. Nelle scorse ore non è certo passata inosservata la notizia relativa alla cancellazione di Away, la serie Netflix che ha visto protagonista Hilary ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Attraverso un post sui social,ha salutato, latv che l'ha vista protagonista e che questa settimana è statadaha dettoad, latv nella quale ha interpretato l'astronauta Emma Green,dadopo una sola stagione. "L'amore e la speranza rimarranno sempre la mia 'stella polare'" si legge nel post condiviso sui social dall'attrice americana. Nelle scorse ore non è certo passata inosservata la notizia relativacancellazione di, lache ha visto protagonista...

Presentato in anteprima il 4 settembre, Away è l'ultimo progetto di alto livello cancellato da Netflix. In precedenza è toccato a GLOW dire addio all'universo seriale, nonostante rappresentasse ...

