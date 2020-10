Avellino, tutti i giocatori negativi dopo l'ultimo tampone (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Avellino - dopo le due positività al Covid-19 emerse al diciottesimo tampone effettuato, l' Avellino "comunica che i risultati del diciannovesimo ciclo di tampone nasofaringeo hanno avuto esito ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 21 ottobre 2020)le due positività al Covid-19 emerse al diciottesimoeffettuato, l'"comunica che i risultati del diciannovesimo ciclo dinasofaringeo hanno avuto esito ...

Ultime Notizie dalla rete : Avellino tutti Avellino, tutti i giocatori negativi dopo l'ultimo tampone Corriere dello Sport.it Avellino, fatto il 19esimo tampone: tutti negativi

AVELLINO - Dopo che al diciottesimo tampone erano state riscontrati due casi di positività al coronavirus, l'Avellino "comunica che i risultati del diciannovesimo ciclo di tampone nasofaringeo hanno ...

Altergon, con i fondi del Contratto di sviluppo raggiungiamo l’eccellenza VIDEO

Lo dichiara a Adnkronos/Labitalia Salvatore Cincotti, amministratore delegato di Altergon Italia, azienda leader nel settore chimico-farmaceutico, con sede a Morra de Sanctis (Avellino), che ha ...

