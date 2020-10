FirenzePost : Autostrada A1: incidentecon 4 tir a Calenzano. Transito su una corsia. 10 km di coda -

Ultime Notizie dalla rete : Autostrada incidentecon

QC QuotidianoCanavese

In direzione Torino, nel territorio del Comune di Montalenghe, una Mitsubishi Grandis, per cause in fase di accertamento, ha tamponato violentemente un camioncino ...Ci sono precisi reati del codice della strada, che comportano non solo sanzioni pecuniarie, ma anche il taglio dei punti dalla licenza di guida. Ecco ...