Autocertificazione, spostamenti e coprifuoco: le nuove regole Regione per Regione (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Torna l’Autocertificazione per giustificare gli spostamenti negli orari in cui questi sono vietati: è questa la principale novità degli ultimi giorni in alcune Regioni italiane, quelle che – sfruttando il via libera alle decisioni autonome dei governatori concesso dall’ultimo Dpcm – hanno deciso di imporre il coprifuoco per arginare l’avanzata dei contagi da Coronavirus. Dopo cinque mesi dalla fine del lockdown, dunque, gli italiani dovranno di nuovo provare di avere motivi di necessità e urgenza per lasciare la propria casa. Al momento, l’Autocertificazione è necessaria in Lombardia e Campania: nella prima l’ordinanza sul coprifuoco è prevista per oggi, nella seconda sarà valida da venerdì. Altre restrizioni ... Leggi su tpi (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Torna l’per giustificare glinegli orari in cui questi sono vietati: è questa la principale novità degli ultimi giorni in alcune Regioni italiane, quelle che – sfruttando il via libera alle decisioni autonome dei governatori concesso dall’ultimo Dpcm – hanno deciso di imporre ilper arginare l’avanzata dei contagi da Coronavirus. Dopo cinque mesi dalla fine del lockdown, dunque, gli italiani dovranno di nuovo provare di avere motivi di necessità e urgenza per lasciare la propria casa. Al momento, l’è necessaria in Lombardia e Campania: nella prima l’ordinanza sulè prevista per oggi, nella seconda sarà valida da venerdì. Altre restrizioni ...

