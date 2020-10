Autocertificazione Lazio, il modulo da riempire per gli spostamenti. SCARICA (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Autocertificazione nel Lazio, sarà obbligatoria con il coprifuoco. Dopo la nuova ordinanza della Regione Lazio che prevede il divieto di circoLazione dalle 24 alle 5, ordinanza che dovrebbe entrare in ... Leggi su leggo (Di mercoledì 21 ottobre 2020)nel, sarà obbligatoria con il coprifuoco. Dopo la nuova ordinanza della Regioneche prevede il divieto di circone dalle 24 alle 5, ordinanza che dovrebbe entrare in ...

Agenzia_Ansa : L'Ordinanza firmata da @nzingaretti che istituisce il coprifuoco nel #Lazio: scatta venerdi alle 24 alle 5 di matti… - MediasetTgcom24 : Lazio, da venerdì torna l'autocertificazione: coprifuoco dalle 24 alle 5 #Coronavirusitalia - infoitinterno : Modulo Autocertificazione Lazio, il foglio da riempire per gli spostamenti. SCARICA QUI IL MODULO - CelliniFlavio : RT @stemolinaradio: Coprifuoco dalle 24 alle 5 in tutto il Lazio e... torna anche l'autocertificazione! Che ???????????????! #COVID19 #coprifuoc… - Rebby72979221 : RT @stemolinaradio: Coprifuoco dalle 24 alle 5 in tutto il Lazio e... torna anche l'autocertificazione! Che ???????????????! #COVID19 #coprifuoc… -