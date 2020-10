Autocertificazione Coronavirus: coprifuoco e spostamenti in Campania (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Nuova Autocertificazione per gli spostamenti in base a norme Coronavirus nelle province della Campania: come funziona. La crescita esponenziale dei contagi da Coronavirus, con ben cinque Regioni che oggi hanno numeri a quattro cifre, ha spinto alcuni governatori locali a porre un freno con provvedimenti restrittivi. Decisioni restrittive particolari sono in Lombardia e Campania. Saranno … Leggi su viagginews (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Nuovaper gliin base a normenelle province della: come funziona. La crescita esponenziale dei contagi da, con ben cinque Regioni che oggi hanno numeri a quattro cifre, ha spinto alcuni governatori locali a porre un freno con provvedimenti restrittivi. Decisioni restrittive particolari sono in Lombardia e. Saranno …

