Aurora Ramazzotti con le sue "palle d'amore": il sorriso incanta – Foto (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Aurora Ramazzotti sfoggia un sorriso che incanta e mostra a tutti le sue bellissime "palle d'amore", Foto. Una sorridente Aurora Ramazzotti mostra le sue "palle d'amore" di cui è follemente innamorata. La figlia di Michelle Hunziker, a differenza della madre che a casa è circondata di cagnolini, come animali da compagnia ha scelo due adorabili … L'articolo Aurora Ramazzotti con le sue "palle d'amore": il sorriso incanta – Foto è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

