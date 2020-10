Aurora Ramazzotti aggiorna sull’acne: “A volte vedo nero altri quasi me ne dimentico” (Foto) (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Se Aurora Ramazzotti ha avuto il coraggio di mostrare l’acne sul suo viso non vuol dire che viva sempre con il massimo della leggerezza questo problema che ha sulla pelle. E’ come tutte le altre ragazze ma sa anche di essere magari più forte di qualcuna altra per più di un motivo. Nelle sue storie ha pubblicato un aggiornamento mostrando i vari scatti alla sua acne, a volta va meglio, a volte non va bene per niente. Quello di Aurora Ramazzotti non è solo un messaggio per le altre ragazze, per le altre donne, ma anche un modo per sentirsi libera, senza la necessità dei filtri che mentono e che allo specchio non fanno sentire meglio nessuno. Sincera come sempre si è confidata con chi le chiede aggiornamenti perché ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Seha avuto il coraggio di mostrare l’acne sul suo viso non vuol dire che viva sempre con il massimo della leggerezza questo problema che ha sulla pelle. E’ come tutte le altre ragazze ma sa anche di essere magari più forte di qualcuna altra per più di un motivo. Nelle sue storie ha pubblicato unmento mostrando i vari scatti alla sua acne, a volta va meglio, anon va bene per niente. Quello dinon è solo un messaggio per le altre ragazze, per le altre donne, ma anche un modo per sentirsi libera, senza la necessità dei filtri che mentono e che allo specchio non fanno sentire meglio nessuno. Sincera come sempre si è confidata con chi le chiedementi perché ...

