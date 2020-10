Ater Tiburtino III Valeriani | “Investimento di 5 milioni di euro da parte della Regione Lazio”

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) E’ stato pubblicato sul sitoCentrale di Committenza Invitalia il bando di gara per l’affidamento dei lavori per la realizzazione di 12 ascensori in sei palazzinein Via Venafro nel quartiereIII a Roma. L’intervento di abbattimento delle barriere architettoniche riguarderà la costruzione anche di due servoscala sempre nel lotto 17 di Via Venafro. I lavori sono finanziati dallaLazio con un investimento di oltre 2,5di. A questi seguiranno poi gli interventi di rifacimento dei cappotti termici con un altro investimento di 2,5di. Il programma di rigenerazione urbana nel quadrante delIII prevede anche la costruzione di un playground, un’area ...