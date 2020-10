Atalanta, Gasperini: “Risultato importante. Napoli? Ogni tanto si può sbagliare…” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) L'Atalanta si esalta in Champions League con un perentorio 4-0 rifilato al Midtjylland. I bergamaschi iniziano nel migliore dei modi la campagna europea.LE PAROLE DI GasperiniIl tecnico dei nerazzurri Gian Piero Gasperini commenta la vittoria dei suoi uomini ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo fatto bene tante partite e ci può stare che si incontri una squadra forte come il Napoli e si perda. Abbiamo sempre cercato di presentarci in campo al meglio. Non era facile vincere oggi. Queste squadre corrono e aggrediscono. Credo che non sarà semplice per altre squadre fare punti qui in Danimarca. Il risultato dimostra la nostra capacità di far gol. Queste sono squadre preparate. Ora avremo in casa due partite difficili. In una settimana ci giochiamo molte chance di superare il girone. Non abbiamo perso la ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 21 ottobre 2020) L'si esalta in Champions League con un perentorio 4-0 rifilato al Midtjylland. I bergamaschi iniziano nel migliore dei modi la campagna europea.LE PAROLE DIIl tecnico dei nerazzurri Gian Pierocommenta la vittoria dei suoi uomini ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo fatto bene tante partite e ci può stare che si incontri una squadra forte come ile si perda. Abbiamo sempre cercato di presentarci in campo al meglio. Non era facile vincere oggi. Queste squadre corrono e aggrediscono. Credo che non sarà semplice per altre squadre fare punti qui in Danimarca. Il risultato dimostra la nostra capacità di far gol. Queste sono squadre preparate. Ora avremo in casa due partite difficili. In una settimana ci giochiamo molte chance di superare il girone. Non abbiamo perso la ...

