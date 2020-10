Atalanta, Gasperini: «Dovevamo vincere. Miranchuk? Non ha mai fatto una partita» (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato al termine del match di Champions League contro il Midtjylland Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato al termine del match di Champions League contro il Midtjylland. partita – «Noi abbiamo fatto bene tante partite, può succedere di incontrare una squadra forte come il Napoli. Non l’abbiamo preparata bene per tanti motivi, ci siamo trovati alla vigilia della gara. Oggi avevamo bisogno di vincere, non era facile». ILICIC – «Josip è sulla via del recupero, speriamo di riprendere anche Malinovskyi». Miranchuk – «È stato fuori un mese, ha ripreso da pochissimo, non ha mai fatto ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Gian Piero, allenatore dell’, ha parlato al termine del match di Champions League contro il Midtjylland Gian Piero, allenatore dell’, ha parlato al termine del match di Champions League contro il Midtjylland.– «Noi abbiamobene tante partite, può succedere di incontrare una squadra forte come il Napoli. Non l’abbiamo preparata bene per tanti motivi, ci siamo trovati alla vigilia della gara. Oggi avevamo bisogno di, non era facile». ILICIC – «Josip è sulla via del recupero, speriamo di riprendere anche Malinovskyi».– «È stato fuori un mese, ha ripreso da pochissimo, non ha mai...

