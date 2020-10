Assogenerici cambia nome e avvia nuova fase per industria farmaceutica (Di mercoledì 21 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Assogenerici cambia nome, diventa Egualia e avvia una nuova fase nel segno del rafforzamento dei valori che la contraddistingue. La nuova identità dell'associazione è stata presentata nel corso della sua assemblea pubblica.“Oggi è una giornata storica”, ha affermato Enrique Hausermann, presidente della associazione italiana delle industrie produttrici di medicinali equivalenti, bosimilari e Value Added Medicines. “Da oggi – ha spiegato – la nostra associazione decide di cambiare pelle, valorizzando la missione che perseguiamo da sempre, la salute di ogni cittadino quale condizione essenziale per garantire una comunità felice e per assicurare progresso e futuro al ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) –, diventa Egualia eunanel segno del rafforzamento dei valori che la contraddistingue. Laidentità dell'associazione è stata presentata nel corso della sua assemblea pubblica.“Oggi è una giornata storica”, ha affermato Enrique Hausermann, presidente della associazione italiana delle industrie produttrici di medicinali equivalenti, bosimilari e Value Added Medicines. “Da oggi – ha spiegato – la nostra associazione decide dire pelle, valorizzando la missione che perseguiamo da sempre, la salute di ogni cittadino quale condizione essenziale per garantire una comunità felice e per assicurare progresso e futuro al ...

ottopagine : Assogenerici cambia nome: nuova fase per l'industria - CorriereCitta : Assogenerici cambia nome e avvia nuova fase per industria farmaceutica - Italpress : Assogenerici cambia nome e avvia nuova fase per industria farmaceutica - mariopaps : Accesso ai farmaci: Assogenerici cambia nome e punta su 256 milioni di euro di investimenti L’Assemblea Pubblica… - broby68 : Assogenerici cambia nome e punta su 256 milioni di euro di investimenti -