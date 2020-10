Ascolti tv | chiude bene “Temptation Island”

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Persi afferma però la fiction Rai “Imma Tataranni – Sostituto Procuratore” È andata in onda ieri sera, martedì 20 ottobre, l’ultima puntata del reality show di Canale 5, “Temptation Island”. Leggi anche: Temptation Island, l’ultima puntata: i momenti finali e il grosso colpo di scena Il programma, condotto da Alessia Marcuzzi si è imposto in quanto a state ma non per gli. Ha ottenuto Infatti 3.504.000 spettatori pari al 21% di share.di poco superiori, invece, per la fiction di Rai 1, in replica “Imma Tataranni – Sostituto Procuratore” con 3.589.000 spettatori pari al 16.2% di share. Su Rai2 l’ultimo appuntamento con Un’Ora Sola Vi Vorrei ha coinvolto 1.552.000 spettatori pari al 6.2% di ...