Arsenal, Ozil si sfoga: “L’esclusione dalla Premier League una ingiustizia” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Mesut Ozil è sempre più ai margini dell’Arsenal. Il trequartista tedesco, acquistato dai Gunners nell’estate del 2013 per una cifra superiore ai 50 milioni di euro, è stato escluso dalla lista Premier League. Oggi l’ex Real Madrid ha rotto il silenzio e si è rivolto direttamente ai tifosi dell’Arsenal con una lettera pubblicata sui suoi profili social: “Questo è un messaggio difficile da scrivere ai tifosi dell’Arsenal per i quali ho giocato negli ultimi anni – si legge – Sono davvero, profondamente, deluso dal fatto di non essere stato incluso nella lista per la Premier League per ora. Alla firma del contratto nel 2018, ho votato la mia ... Leggi su sportface (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Mesutè sempre più ai margini dell’. Il trequartista tedesco, acquistato dai Gunners nell’estate del 2013 per una cifra superiore ai 50 milioni di euro, è stato esclusolista. Oggi l’ex Real Madrid ha rotto il silenzio e si è rivolto direttamente ai tifosi dell’con una lettera pubblicata sui suoi profili social: “Questo è un messaggio difficile da scrivere ai tifosi dell’per i quali ho giocato negli ultimi anni – si legge – Sono davvero, profondamente, deluso dal fatto di non essere stato incluso nella lista per laper ora. Alla firma del contratto nel 2018, ho votato la mia ...

