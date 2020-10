Arsenal, Ozil si sfoga dopo l’esclusione dalla Premier: “La lealtà oggi è rara” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Mesut Ozil è stato escluso dalla lista della Premier League (mentre il Liverpool schiuma rabbia dopo l'infortunio di Van Dijk), finendo sempre più ai margini del progetto dei Gunners allenati da mister Arteta. Il calciatore ex Real Madrid è intervenuto sul proprio profilo Twitter per commentare la decisione presa dalla società londinese.IL POST DI Ozilcaption id="attachment 903519" align="alignnone" width="1024" Ozil (getty images)/caption"Questo è un messaggio difficile da scrivere ai tifosi dell’Arsenal per i quali ho giocato negli ultimi anni. Sono davvero, profondamente, deluso dal fatto di non essere stato incluso nella lista per la Premier League per ora. Alla firma del contratto nel 2018, ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Mesutè stato esclusolista dellaLeague (mentre il Liverpool schiuma rabbial'infortunio di Van Dijk), finendo sempre più ai margini del progetto dei Gunners allenati da mister Arteta. Il calciatore ex Real Madrid è intervenuto sul proprio profilo Twitter per commentare la decisione presasocietà londinese.IL POST DIcaption id="attachment 903519" align="alignnone" width="1024"(getty images)/caption"Questo è un messaggio difficile da scrivere ai tifosi dell’per i quali ho giocato negli ultimi anni. Sono davvero, profondamente, deluso dal fatto di non essere stato incluso nella lista per laLeague per ora. Alla firma del contratto nel 2018, ...

