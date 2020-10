Arrivano le cloud kitchen, le cucine-coworking per il delivery (Di mercoledì 21 ottobre 2020) (Foto: ufficio stampa Kuiri)Il futuro dei servizi di food delivery potrebbe essere nelle cloud kitchen. cucine condivise in stile coworking, da affittare per far partire il proprio progetto di ristorazione a domicilio in tempi brevi e senza sostenere grosse spese strutturali. L’idea viene da Kuiri, nuova startup milanese che si propone come punto di appoggio per tutti quelli che vogliono tentare la strada del cibo a domicilio. In questo momento, tra restrizioni e coprifuochi per il coronavirus, più che mai appetitosa. La logica di partenza è quella dei coworking, appunto, spazi lavorativi da affittare per periodi più o meno lunghi senza doversi addossare spese fisse difficili da sostenere. Ma Kuiri (che significa cucinare in esperanto) la applica alle ... Leggi su wired (Di mercoledì 21 ottobre 2020) (Foto: ufficio stampa Kuiri)Il futuro dei servizi di foodpotrebbe essere nellecondivise in stile, da affittare per far partire il proprio progetto di ristorazione a domicilio in tempi brevi e senza sostenere grosse spese strutturali. L’idea viene da Kuiri, nuova startup milanese che si propone come punto di appoggio per tutti quelli che vogliono tentare la strada del cibo a domicilio. In questo momento, tra restrizioni e coprifuochi per il coronavirus, più che mai appetitosa. La logica di partenza è quella dei, appunto, spazi lavorativi da affittare per periodi più o meno lunghi senza doversi addossare spese fisse difficili da sostenere. Ma Kuiri (che significa cucinare in esperanto) la applica alle ...

Venerdi all'Allianz Cloud Mirko Natalizi torna sul ring

Un anno dopo l’ultimo match – una vittoria per knock out tecnico al sesto round su Alexander Benidze a Trento – il peso superwelter Mirko Natalizi (7-0 con 4 KO) tornerà sul ring venerdì 23 ottobre al ...

I ladri entrano nel negozio dalla finestra, ignorano i soldi ma fanno il pieno di cannabis light

Furto anche in una lavanderia. Ladri al negozio 'Green Cloud Cannabis' di via Buozzi. Il colpo è stato messo a segno nella notte tra domenica e lunedì e la denuncia è arrivata in questura ieri. APPROF ...

