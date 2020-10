Arriva anche in Italia il Tinder di Facebook: come funziona Dating (Di giovedì 22 ottobre 2020) Tempo addietro, in una mail riservata, Mark Zuckerberg osservava che “ci sono degli effetti di rete attorno ai social intesi come prodotto, e ci sono un numero finito di “meccaniche sociali” da inventare. Una volta che qualcuno vince in una meccanica specifica, è difficile per gli altri soppiantarlo senza fare qualcosa di diverso”. Nella mail, pubblicata ad agosto, c’è il razionale della decisione di Zuckerberg di comprare tutto il pacchetto di Instagram, il social delle foto da condividere e a cui mettere il cuoricino. La stessa logica si applica probabilmente anche per l’acquisizione della app per i messaggi da smartphone, cioè Whatsapp. Invece, per gli appuntamenti galanti, Facebook ha deciso di fare da solo. Arriva Facebook ... Leggi su wired (Di giovedì 22 ottobre 2020) Tempo addietro, in una mail riservata, Mark Zuckerberg osservava che “ci sono degli effetti di rete attorno ai social intesiprodotto, e ci sono un numero finito di “meccaniche sociali” da inventare. Una volta che qualcuno vince in una meccanica specifica, è difficile per gli altri soppiantarlo senza fare qualcosa di diverso”. Nella mail, pubblicata ad agosto, c’è il razionale della decisione di Zuckerberg di comprare tutto il pacchetto di Instagram, il social delle foto da condividere e a cui mettere il cuoricino. La stessa logica si applica probabilmenteper l’acquisizione della app per i messaggi da smartphone, cioè Whatsapp. Invece, per gli appuntamenti galanti,ha deciso di fare da solo....

Ultime Notizie dalla rete : Arriva anche Arte Generali fa il break: il comparto assicurativo arriva anche in Italia ExibArt Il modem 5G Qualcomm X55 di iPhone 12 svelato in un primo teardown

Il primo teardown di iPhone 12 svela ufficialmente la presenza del modem X55 di Qualcomm sull'attuale generazione di iPhone 12.

Mascherine e distanza abbassano di 1000 volte la carica virale

L'UTLIZZO rigoroso delle mascherine e il rispetto del distanziamento fisico abbassano di mille volte la carica virale del SarsCov2. Una conclusione a cui arriva uno studio dell'IRCCS Ospedale Sacro Cu ...

