Arisa | cosa avviene di notte | ‘Il momento migliore per farlo’ | FOTO (Di mercoledì 21 ottobre 2020) La cantante Arisa si rivolge ai suoi ammiratori a mezzo social. E svela loro una cosa particolare che le avviene con puntualità. Arisa mantiene un filo diretto con i suoi followers. E molto spesso ogni suo post è dettato da riflessioni profonde e sincere. La cantante nativa di Genova ma originaria della Basilicata parla ai … L'articolo Arisa cosa avviene di notte ‘Il momento migliore per farlo’ FOTO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 21 ottobre 2020) La cantantesi rivolge ai suoi ammiratori a mezzo social. E svela loro unaparticolare che lecon puntualità.mantiene un filo diretto con i suoi followers. E molto spesso ogni suo post è dettato da riflessioni profonde e sincere. La cantante nativa di Genova ma originaria della Basilicata parla ai … L'articolodi‘Ilper farlo’è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

90sbellucci : L’amore è un’altra cosa e la notte rimarranno due delle canzoni più belle di Arisa - Sarettadollar : RT @Deblond27425537: @ARISA_OFFICIAL grazie Arisa sei una persona davvero profonda.. in una società dove l’aspetto conta più di ogni altra… - Deblond27425537 : @ARISA_OFFICIAL grazie Arisa sei una persona davvero profonda.. in una società dove l’aspetto conta più di ogni alt… - PietroTammaro2 : RT @PietroTammaro2: Arisa - L'amore è un'altra cosa (Official Video) - PietroTammaro2 : Arisa - L'amore è un'altra cosa (Official Video) -

Cinema, musica, teatro, danza, arte e videogiochi con PlayMag su RaiPlay

Arisa, Pietro Castellitto e l’influencer Marta Losito sono alcuni dei personaggi protagonisti della seconda puntata di PlayMag, il nuovo magazine di RaiPlay. Un appuntamento settimanale interamente de ...

