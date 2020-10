AresGate, Eva Grimaldi vuota il sacco svelando le clausole del suo contratto: “Dovevo farlo” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Eva Grimaldi si confessa a Verissimo Sabato pomeriggio su Canale è andata in onda una nuova puntata di Verissimo. Tra i vari ospiti di Silvia Toffanin c’era anche Eva Grimaldi. L’attrice veronese ha confessato di aver conosciuto molti anni fa Alberto Tarallo, Padron dell’Ares Film ed ha reso note le assurde clausole che aveva nei primi contratti. La moglie dell’attivista Imma Battaglia ha dichiarato che all’inizio della sua carriera incontrò un agente molto bravo, ma aveva delle precise regole. “Vedendo Adua al GF Vip, l’ho vista che ha detto che stava morendo e io mi sono rivista e ho pianto per lei. Solo che lei ha affrontato tutto molto giovane, il problema suo era l’età. Io ero più grande, ma come lei mi mettevo sulla bilancia e avevo il lucchetto al ... Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Evasi confessa a Verissimo Sabato pomeriggio su Canale è andata in onda una nuova puntata di Verissimo. Tra i vari ospiti di Silvia Toffanin c’era anche Eva. L’attrice veronese ha confessato di aver conosciuto molti anni fa Alberto Tarallo, Padron dell’Ares Film ed ha reso note le assurdeche aveva nei primi contratti. La moglie dell’attivista Imma Battaglia ha dichiarato che all’inizio della sua carriera incontrò un agente molto bravo, ma aveva delle precise regole. “Vedendo Adua al GF Vip, l’ho vista che ha detto che stava morendo e io mi sono rivista e ho pianto per lei. Solo che lei ha affrontato tutto molto giovane, il problema suo era l’età. Io ero più grande, ma come lei mi mettevo sulla bilancia e avevo il lucchetto al ...

ce_chiara : Come mai non si parla delle dichiarazioni di Eva Grimaldi a #Verissimo? Non ha parlato benissimo dei metodi del tuo… - DepressoIl : Finalmente eva Grimaldi #GFVIP #ARESGATE #noneladurso - BITCHYFit : AresGate, Eva Grimaldi confessa le assurde clausole del suo contratto: “Dovevo farlo” - StraNotizie : AresGate, Eva Grimaldi confessa le assurde clausole del suo contratto: “Dovevo farlo” - caroltrilly : #GFVIP #Verissimo #Aresgate Volevate la verità su come in ares plagiavano la mente... ECCOLE ... ADUA ERA UNA RAG… -

Ultime Notizie dalla rete : AresGate Eva AresGate, Eva Grimaldi vuota il sacco svelando le clausole del suo contratto: “Dovevo farlo” Kontrokultura Eva Grimaldi e il suo contratto con Ares Film: «Non potevo mangiare»

L'attrice veneta affronta il tema AresGate e conferma le parole di Adua Del Vesco: «Quando ha detto che stava morendo, io mi sono rivista e ho ...

Gabriel Garko e Eva Grimaldi: divisi da una bugia, cosa è successo davvero

Eva Grimaldi, intervistata a Verissimo, ha deciso di raccontare tutta la verità. L'attrice ha confessato il motivo della separazione da Garko ...

L'attrice veneta affronta il tema AresGate e conferma le parole di Adua Del Vesco: «Quando ha detto che stava morendo, io mi sono rivista e ho ...Eva Grimaldi, intervistata a Verissimo, ha deciso di raccontare tutta la verità. L'attrice ha confessato il motivo della separazione da Garko ...