Arcuri promette: 'Raddoppieremo i tamponi in due mesi, fino a 200mila al giorno' (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Rispetto a marzo 'siamo in un altro mondo, ora il contagio è molto più distribuito. Non penso che tutta l'Italia sia uguale: serviranno sempre di più risposte differenziate e un coordinamento puntuale ... Leggi su globalist (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Rispetto a marzo 'siamo in un altro mondo, ora il contagio è molto più distribuito. Non penso che tutta l'Italia sia uguale: serviranno sempre di più risposte differenziate e un coordinamento puntuale ...

Domenico Arcuri. Non può essere tranquillizzata specialmente quando questa folta delegazione istituzionale viene in gruppo a Taranto per produrre o meglio per raccontare “promesse”. Riporto di seguito ...

Arcuri promette: "Raddoppieremo i tamponi in due mesi, fino a 200mila al giorno"

Ad affermarlo in un’intervista a ‘Il Corriere della Sera’ è il commissario straordinario all’ emergenza Covid-19 Domenico Arcuri. “Il senso di ciò che abbiamo imparato - dice - è rintracciare il virus ...

Ad affermarlo in un'intervista a 'Il Corriere della Sera' è il commissario straordinario all' emergenza Covid-19 Domenico Arcuri. "Il senso di ciò che abbiamo imparato - dice - è rintracciare il virus ...