Apple Music TV | il canale di video musicali sfida MTV e Youtube

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 21 ottobre 2020)ha lanciato il propriodiali. Seguendo le orme di MTV eTV offre uno streaming live gratuito 24 ore su 24 diali popolari. Il servizio è stato lanciato lunedì, attualmente disponibile solo negli Stati Uniti. È diverso da1, che è ilradio di24/7.lancia laTV: ecco dove sarà visibile, come funziona, qualiali, quando disponibile in Italia Per accedervi, gli utenti devono andare all’appo all’app ...